I turchi del Pinar vincono lo spareggio per le Final Eight e condannano Brindisi all’uscita dalla Champions

PINAR KARSIYAKA-HAPPY CASA BRINDISI= 107-88

(28-24; 25-19; 30-28; 24-17)

Il Pinar batte Brindisi e si qualifica alle Final Eight di Champions League, condannando all’eliminazione la squadra di Coach Vitucci. Dopo un avviato equilibrato, un maestoso secondo quarto di Taylor trascina i turchi alla doppia cifra di vantaggio, che riusciranno a gestire fino alla fine. Mvp e miglior marcatore della gara, Tony Taylor, autore di 30 punti e 8/13 dal campo. Per Brindisi, invece, buona prestazione di Bostic, autore di 28 punti ma con un deludente 3/10 dall’arco.

Brindisi parte subito forte con 5 punti consecutivi di Willis, ma la reazione del Pinar non si fa attendere e arriva con lo scatenato Henry, che porta i turchi fino al 14-7 al 6′. Willis e Bostic provano a dare una scossa all’Happy casa, ma Morgan prima e due triple di Taylor poi, riportano i turchi fino al +7. Nel finale di quarto tre tiri liberi di Bostic provano nuovamente a riavvicinare Brindisi, chiudendo sul 28-24.

Thompson prova ad entrare in partita con un gioco da tre punti, ma è ancora M’Baye con 4 punti consecutivi a costringere Coach Vitucci a chiamare timeout. Due triple consecutive di Zanelli e Bell riavvicinano l’Happy Casa fino al +1 di metà quarto, grazie ad un difficile canestro di Bostic. Da questo momento in poi inizia il Taylor-show: per il #21 biancorosso 5 minuti di assoluto dominio della partita, con 14 punti consecutivi e +1o Pinar, chiudendo il primo tempo sul 53-43.

Al rientro dagli spogliatoi Brindisi tenta una reazione d’orgoglio trascinata da Bostic e Willis, ma sono ancora Taylor e M’Baye con due triple a fare la voce grossa e a ricacciare indietro i tentativi di rimonta brindisini, arrivando fino al massimo vantaggio di +15 al 5′. Nella seconda metà di quarto il Pinar continua a dominare con Taylor e Kennedy, ma due triple di Visconti e Bostic provano ad avvicinare timidamente l’Happy Casa, chiudendo il terzo quarto sull’83-71.

Nell’ultimo quarto un parziale di 8 a 2 che vede protagonisti Zanelli e Bostic, riporta Brindisi sul -7 al 6′. Un parziale di 6 a 0 con protagonisti Morgan e Yildrim riporta i turchi sul +13, riportando i turchi in largo vantaggio. Nel finale di gara, Bostic prova tenta qualche fiammata, ma i turchi riescono a gestire abilmente il vantaggio con il solito Taylor, autore di 30 punti, chiudendo la partita con il punteggio di 107-88.

Pinar Karsiyaka

Henry 13, Taylor 30, Kennedy 21, Morgan 20, Erden 4, M’Baye 10, Sonsirma 0, Yildirim 5, Birsen 4, Agva n.e., Bitim n.e., Tuluoglu n.e.

Happy Casa Brindisi

Thompson 7, Krubally 4, Udom 2, Willis 12, Perkins 10, Bostic 28, Bell 7, Zanelli 11, Gaspardo 4, Visconti 3, Cattapan n.e.