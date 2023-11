Ibaka, che FENOMENO! Il Bayern Monaco dilaga nel 4° quarto contro la Virtus Bologna

FC Bayern Monaco – Virtus Segafredo Bologna 90-76

(20-28; 24-18; 26-20; 20-10)

Niente da fare per la Virtus Bologna, che resta in partita per oltre 30 minuti in casa del Bayern Monaco ma poi si deve arrendere a un debordante Serge Ibaka da 24 punti e 13 rimbalzi in poco più di 23 minuti. Le VuNere hanno provato a restare a contatto ma negli ultimi 7-8 minuti non sono riusciti a tenere il passo dei tedeschi e alla fine si sono dovuti inchinare di fronte alla formazione allenata da coach Pablo Laso.

Il match è stato tutto sommato equilibrato, con anzi la Virtus Bologna che ha toccato anche il +13 nel corso del secondo periodo ma i bavaresi sono stati bravi a non demordere a chiudere all’intervallo lungo sotto di solo 2 lunghezze, 46 a 44. Il terzo periodo non ha avuto un vero e proprio padrone e negli ultimi minuti del match i padroni di casa hanno schiacciato il piede sull’acceleratore e alzato un muro in difesa e alla fine hanno vinto meritatamente 90 a 76.

Bayern Monaco: Weiler-Babb 8, Francisco 13, Edwards 12, Weidemann 0, Giffey 4, Bonga 10, Ibaka 24+13r, Wimberg 0, Brankovic 7, Kharchenkov NE, Booker 12, Gillespie 0. All. Pablo Laso

Virtus Bologna: Cordinier 5, Lundberg 3, Belinelli 22, Pajola 3, Smith 3, Dobric 2, Cacok 2, Shengelia 15, Hackett 6, Mickey 5, Dunston 10, Abass NE. All. Luca Banchi.

QUI trovi le stats complete del match.

Leggi anche: Dwight Howard scherza sul suo approdo in Europa e fa sognare i tifosi