Milano, ennesimo KO: al Forum passa anche lo Zalgiris Kaunas

Prosegue la crisi dell’Olimpia Milano, interrotta solo temporaneamente settimana scorsa ma ripresa con il KO contro Pistoia e quello di oggi contro lo Zalgiris Kaunas, entrambi al Mediolanum Forum. I lituani hanno prevalso 70-83 al termine di una gara che hanno controllato praticamente sempre, mentre Milano è stata incapace di controbattere, tradita da tutti i suoi gregari e con un Nikola Mirotic un po’ in ombra.

Il primo quarto si era aperto con grande equilibrio, rotto solo dal +4 firmato da Ulanovas dopo 7′ prima del break di 7-2 che nel finale della prima frazione ha visto i padroni di casa andare avanti 19-18. È stato poi lo Zalgiris a prendere il controllo del match nel secondo quarto, ribaltando il passivo e concedendo appena 12 punti nel periodo alla squadra di Messina. Una tripla di Hayes ha firmato il massimo vantaggio di +12, col vantaggio lituano rimasto in doppia cifra anche all’intervallo: 31-41. L’Olimpia ha provato un sussulto in apertura di secondo tempo con 5 punti consecutivi da parte della coppia Hines-Mirotic, tutto inutile perché lo Zalgiris è rapidamente tornato a +12. Ancora Mirotic, insieme a Shields e Hall, nel finale di terzo quarto ha lanciato un altro assalto, respinto però dalla tripla di Smits e dal canestro di Ulanovas per il 52-59 al 30′. Infine nell’ultimo quarto, nonostante gli sforzi di Tonut e Hall, gli ospiti non hanno mai tremato mettendo la parola fine alla gara con la tripla di Evans per il +10 a 3′ dalla fine.

Per Milano è la settima sconfitta in EuroLega in 11 partite, arrivata tra l’altro contro una squadra che finora aveva lo stesso record: 4-6 (ora 5-6).

Milano: Lo 3, Poythress 4, Bortolani, Tonut 5, Melli 4, Ricci, Flaccadori NE, Hall 11, Shields 21, Mirotic 14, Hines 4, Voigtmann 4.

Zalgiris Kaunas: Evans 19, Lekavicius, Hayes 9, Giedraitis, Smits 16, Montvila NE, Birutis 8, Butka NE, Dimsa 5, Lavrinovicius 2, Butkevicius 4, Ulanovas 20.

Foto: Olimpia Milano