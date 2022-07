Iffe Lundberg avrà uno stipendio faraonico alla Virtus Bologna

Nei prossimi giorni la Virtus Bologna annuncerà la firma di Iffe Lundberg, terzo acquisto di questa estate. Il danese diventerà il giocatore della sua nazionalità più pagato di sempre grazie ad un faraonico contratto con le V Nere, che ne faranno la guardia titolare per l’Eurolega. Secondo quanto riportato da BasketNews, Lundberg guadagnerà 1.5 milioni di euro all’anno.

Lundberg aveva lasciato il CSKA Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina, trasferendosi per qualche mese in NBA ai Phoenix Suns senza troppa fortuna. Ora il ritorno in Europa e la prima esperienza in Italia, che sarà sicuramente remunerativa.