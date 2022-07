Niente NBA: Vasilije Micic rimarrà un’altra stagione all’Efes

Due volte campione di Eurolega, due volte MVP delle Final Four: Vasilije Micic proverà a fare il Three-peat l’anno prossimo, visto che ha rinunciato almeno per il momento alla NBA. Il playmaker serbo, i cui diritti oltreoceano sono degli Oklahoma City Thunder, ha atteso un’offerta che non è però mai arrivata. Non era interesse né del giocatore né di OKC iniziare un rapporto in un momento in cui la franchigia sta ricostruendo. Come annunciato dall’agente Misko Raznatovic, Micic difenderà il titolo con l’Efes l’anno prossimo.

Il serbo farà ancora coppia con Shane Larkin, per il quale sono state spente le sirene NBA, formando uno dei migliori quintetti mai visti in Eurolega.

Back to back EL F4 mvp, Vasilije Micic will play next season for Anadolu Efes!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 20, 2022