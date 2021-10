Il Barca è corsaro a Istanbul: un buzzer-beater di Mirotic decide una partita divertente

Fenerbahce Istanbul – FC Barcellona 74-76

(20-15; 29-35; 48-49)

Nel big-match tra Fenerbahce e Barcellona fa gli onori di casa Jan Vesely, assoluto protagonista dei minuti iniziali dell’incontro. Il ceco segna i primi dieci punti della propria squadra e aiuta il Fener a controllare la partita. Il Barca sbaglia molto ma rimane in scia a termine del quarto soprattutto grazie a Higgins (20-15). Dopo la prima pausa arriva il sorpasso, fortemente dettato dal fatto che per i padroni di casa, il solo Vesely sembra in serata. Steccano Pierra Henry, De Colo e il nostro Polonara, così il Barca ne approfitta e il risultato detta 29-35 alla pausa lunga.

Nella seconda metà di gara il protagonista del match, Jan Vesely, deve ricaricare le batterie ma fortunatamente si sveglia Marko Guduric, che rende la partita interessante. Il Barca attacca soprattutto con la coppia Higgins-Davies, ma il Fener reagisce e ricuce il distacco fino al 48-49 del minuto 30, poi inizia lo show finale. Gli ultimi dieci minuti sono un classico botta e risposta fatto di parziali e controparziali. Il Barca azzecca il momento giusto e sembra controllare la partita, quando a meno di un minuto dal termine, due canestri pesantissimi del solito Vesely e di Booker pareggiano la partita sul 74-74 con 6 secondi da giocare. Sull’ultima azione, Calathes serve Kuric, che marcato stretto cede la palla a Mirotic in post basso. Il fuoriclasse spagnolo, fin lì in serata-no con soli 6 punti, balla sulle punte e, marcato da tre avversari, appoggia sul tabellone il canestro della vittoria. Il Barca vince 74-76 e rimane l’unica squadra imbattuta, mentre il Fener incappa nella seconda sconfitta.

Fenerbahce: Vesely 24, Guduric 17, Booker 8.

Barcellona: Higgins 18, Davies 16, Calathes 11.