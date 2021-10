Qualche settimana fa era diventato virale un breve video che “catturava” LeBron James ed Anthony Davis discutere brevemente del finale della celebre serie “Squid Game”. Il prodotto coreano di Netflix, diventato nel frattempo quello più visto di sempre sulla piattaforma, è stato un vero fenomeno mediatico arrivando ad appassionare anche il duo dei Los Angeles Lakers.

Ciò che LeBron diceva nel video in questione però era di non aver apprezzato il finale. Nelle ultime scene (spoiler!), il protagonista decide infatti di non andare a trovare la figlia a LA per tornare indietro e sfidare l’organizzazione dello Squid Game che sta per ripartire. Secondo James, l’uomo avrebbe dovuto prendere i miliardi di won vinti e vivere di rendita non curandosi più del gioco. L’eco delle parole della superstar NBA è arrivata anche al regista dell’opera, il coreano Hwang Dong-hyuk. Intervistato dal The Guardian, il regista e sceneggiatore di Squid Game ha così risposto a LeBron:

Avete visto Space Jam 2? LeBron James è un grande e può dire ciò che vuole. Lo rispetto. Sono davvero contento che abbia guardato l’intera serie, ma non cambierei mai il mio finale. È il mio finale. Se ha un’idea che lo potrebbe soddisfare, forse potrebbe produrre il suo sequel personale. Lo vedrei e magari gli manderei un messaggio dicendo: “Mi è piaciuto lo show, eccetto il finale”.