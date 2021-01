Il Barcellona controlla per tutta la partita e batte il Valencia

FC BARCELLONA 89-72 VALENCIA BASKET

(18-12, 20-21, 29-21, 22-18)

Nel derby spagnolo il Barcellona continua la sua corsa al miglior piazzamento possibile in vista dei Playoffs sconfiggendo, nonostante l’assenza di Mirotic, il Valencia, altra squadra nella parte alta della classifica. Nei primi 5 minuti il Barca segna a fatica ma poi trova 9 punti in poco tempo di Higgins e, tenendo a 12 il Valencia nel primo quarto, tenta un primo abbozzo di fuga. Nel secondo quarto entrano in partita anche Abrines e Hanga che regalano ai padroni di casa il massimo vantaggio (+16), grazie a ottime percentuali (11/17 da tre a fine partita) e a un ottima circolazione di palla con pochissime palle perse (6 in tutta la sfida). Tobey e Labeyrie lanciano un parziale di 14-3 e il Valencia si riavvicina ma nel terzo quarto il Barcellona scappa definitivamente nonostante i tentativi di Kalinic e Sastre. Nel quarto quarto Oriola e ancora Abrines chiudono la pratica lasciando sempre almeno una quindicina di punti di vantaggio al Barca e tenendo il Valencia a distanza.

Barcellona: Abrines 16, Hanga 13, Higgins 13.

Valencia: Labeyrie 17, Tobey 14 , Sastre 13.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!