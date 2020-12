Il Barcellona ha lasciato Thomas Heurtel ad Istanbul per ripicca dopo l’ultima trasferta

Il Barcellona poco fa è ripartito da Istanbul, dove stasera ha perso la gara di Eurolega contro l’Efes, per fare ritorno in Spagna. Tutti tranne uno: Thomas Heurtel, il quale è stato “abbandonato” in Turchia per decisione del club catalano, in una vicenda che ha davvero dell’inquietante.

Il playmaker francese è da tempo fuori dai piani di coach Jasikevicius e nelle prossime ore verrà tagliato, visto che il Barça ha un accordo con Leo Westermann. Tuttavia, da quanto ne sapevano i blaugrana, l’affare sarebbe dovuto essere una specie di scambio sull’asse Fener-Barcellona, con Heurtel in gialloblu ed il connazionale Westermann al Barça. Per questo motivo, probabilmente anche con un po’ di risentimento o quantomeno mancanza di rispetto, il Barcellona ha deciso di non portare con sé Heurtel nel viaggio di ritorno dopo aver invece scoperto che il giocatore aveva un accordo con i rivali del Real Madrid, come riportato da Emiliano Carchia di Sportando.

Thomas Heurtel was expected to join Fenerbahce once free agent from Barcelona but his real destination would have been Real Madrid…something Barça was not aware https://t.co/aStdqxKgpQ — Emiliano Carchia (@Carchia) December 22, 2020

