Il Barcellona prepara l’assalto estivo a Marc Gasol

Se ne parla ormai da un anno, con la scorsa estate che sembrava essere la svolta decisiva. Poi invece Marc Gasol ha firmato con i Los Angeles Lakers, almeno rimandando il proprio ritorno in patria al Barcellona. I blaugrana nel frattempo hanno riportato “a casa” suo fratello Pau, che con ogni probabilità chiuderà la carriera dopo le Olimpiadi di Tokyo. Ecco allora che, per sostituirlo, Juan Carlos Navarro, nuovo GM del Barcellona, sta preparando il nuovo assalto a Marc Gasol, come riportato dal Carrusel Deportivo.

🏀🗣️ Análisis | Nos lo cuenta @ADaimiel 💥 “No me cabe ninguna duda de que Juan Carlos Navarro va a intentarlo todo para traer a Marc Gasol al Barcelona” 🚨🚨🚨🚨🚨https://t.co/VypT3OLsY0 pic.twitter.com/e24p1iag1t — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 30, 2021

Navarro sarebbe “pronto a tutto” per riportare Gasol al Barça al termine di una stagione altalenante con i Lakers. Il centro, 36 anni, è cresciuto nel Barcellona, col quale ha giocato dal 2003 al 2006 prima di fare il salto in NBA. In questa stagione in giallo-viola, la sua prima a Los Angeles, Marc Gasol ha mantenuto 5.0 punti, 4.1 rimbalzi e 2.1 assist di media in 19′, scendendo in campo 52 volte su 72. Strapparlo ai Lakers non sarà facile soprattutto perché il catalano ha firmato un biennale la scorsa estate e quindi ha un contratto di 2.7 milioni di dollari garantito anche per la prossima stagione.

