“Voglio diventare un giocatore NBA”, riemerge una vecchia intervista di Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo è il terzo giocatore europeo a vincere il premio di MVP delle Finals dopo Tony Parker nel 2007 e Dirk Nowitzki nel 2011. Il greco ha fatto la storia della NBA moderna e dei Milwaukee Bucks, tornati alla vittoria del titolo per la prima volta dal 1971. Nelle ore immediatamente successive alla conquista del trofeo in Gara-6 contro Phoenix, sui social è circolata una vecchissima intervista fatta a Giannis ancor prima del Draft NBA 2013, dove fu 15° chiamata assoluta.

Nell’intervista, risalente al 2013, un giovanissimo Antetokounmpo, ancora in Grecia, parla timidamente dei propri sogni e delle proprie ambizioni. In un inglese un po’ incerto, dice di voler lavorare sui fondamentali, in particolare sul suo tiro, e di ispirarsi a Magic Johnson e Kevin Durant. “Qual è il tuo obiettivo?” chiede a quel punto lo scout Jonathan Givony di ESPN, “Diventare un giocatore NBA”. Si può dire che Giannis abbia ampiamente superato quel traguardo.