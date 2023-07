Il Barcelona comunica a Mirotic la risoluzione del contratto… ma ora le parti si ritroveranno in tribunale

Da oggi, 20 luglio, il Barcelona ha finalmente compiuto il passo fondamentale per facilitare la partenza di Nikola Mirotic dal club.

In un breve comunicato, il Barça ha annunciato di aver notificato ai rappresentanti legali del giocatore montenegrino la risoluzione del suo contratto.

Questa notifica ufficiale segna un passo fondamentale verso l’addio del giocatore, avviando il processo di risoluzione del contratto che attualmente lega entrambe le parti fino al 2025. Nella stessa dichiarazione, il Barça fa riferimento al “Piano di redditività economica” come forza trainante di questa decisione.

Mirotic aveva 22.000.000 di euro garantiti per i prossimi due anni e sembra che la decisione del Barcelona di rescindere il contratto, nonostante non abbia raggiunto un accordo con i suoi rappresentanti per lo svincolo, sposterà l’intera saga, così come la decisione dell’indennizzo, in tribunale, come riportato da il Mundo Deportivo.

Nel frattempo, secondo più fonti, Mirotic dovrebbe continuare la sua carriera nel Partizan e si è anche recato di recente a Belgrado, una visita che ha alimentato le voci sulla conclusione dell’accordo.

Mirotic ha giocato per quattro anni con la maglia del Barcelona, vincendo due campionati ACB (2021 e 2023), due Copa del Rey (2020 e 2022) e partecipando a tre Final Four di Eurolega (2021, 2022 e 2023). Nel 2022 ha vinto il premio di MVP dell’EuroLega, mentre nella scorsa stagione ha registrato una media di 15,4 punti e 4,3 rimbalzi nella massima competizione europea e 13,6 punti e 4,6 rimbalzi in Spagna.

Leggi anche: Walter De Raffaele, esclusiva BU: “Ho parlato con alcune squadre! Non ci sarebbe stata Venezia senza Bramos”