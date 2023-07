Italbasket, la rivoluzione generazionale di Gianmarco Pozzecco

Gianmarco Pozzecco ha annunciato ieri i 16 pre-convocati dell’Italbasket in vista del Mondiale FIBA 2023 e la metà sono ragazzi nati dopo il 1998 compreso, quindi hanno meno di 25 anni, perciò si tratta di una vera e propria rivoluzione generazionale.

Eccoli tutti dal più giovane al più “vecchio”:

Matteo Spagnolo 2003

Gabriele Procida 2002

Niccolò Mannion 2001

Alessandro Pajola 1999

Guglielmo Caruso 1999

Riccardo Visconti 1998

Tomas Woldetensae 1998

Come potete vedere, la scelta di Gianmarco Pozzecco è di avere un gruppo molto più giovane, lasciando a casa – per esempio – giocatori esperti come Amedeo Della Valle, Paul Biligha e John Petrucelli, per non parlare di Marco Belinelli.

Questo è un segno di discontinuità importante con il passato perché il Poz vuol far capitare che ormai è definitivamente finito un ciclo ed è perciò giunto il momento di inserire dei ragazzi giovani che possano prende il posto dei Gigi Datome e dei Marco Belinelli.

Onestamente non sappiamo quanti di questi saranno a Manila. Sicuramente almeno 2 di questi e – a rigor di logica – Pozzecco convocherà uno tra Procida e Spagnolo e Caruso come quinto/sesto lungo.

Stiamo a vedere quali saranno le scelte finali di Gianmarco Pozzecco durante questa rivoluzione generazionale e chi davvero porterà con l’Italbasket nelle Filippine per il girone di Manila.

