Il Bayern rialza la testa, Khimki sconfitto in volata con fatica

KHIMKI – BAYERN MONACO 93-95

(15-26; 29-18; 31-29; 18-22)

In un match chiuso al fotofinish il Bayern di Trinchieri si rialza dopo la brutta sconfitta di Milano, battendo tra mille sofferenze il Khimki Mosca, ora sempre più ultimo in classifica. Per i bavaresi due punti di importanza capitale per riprendere la loro corsa playoff, e restare nelle zone alte della classifica. Il match ha vissuto di un primo quarto di totale dominio degli ospiti con Zipser e Reynolds letteralmente dominatori del match, permettendo al Bayern di chiudere avanti di 11 (15-26). La seconda frazione di gioco ha portato invece l’opposto, Khimki che si sveglia con il solito Shved in grado di prendere in mano da solo la situazione per recuperare lo svantaggio, arrivando così al 44 pari dell’intervallo che riapre totalmente il match. La ripresa invece è fatta di colpi su colpi tra le compagini, un terzo quarto dal punteggio altissimo (31-29) permette ai russi di mettere la testa avanti dopo essere tornati ancora a meno 8 sotto i canestri di Weiler-Babb, ma grazie alle bombe di Bertans e McCollum la situazione si ribalta, per il 75-73 del 30′. Ultima frazione che mostra la reazione dei bavaresi, il solito Weiler-Babb e Reynolds ribaltano la situazione e piazzano il parziale che permette il nuovo allungo sul +6 per Monaco; Khimki che con Bertans e i liberi di Shved si riporta fino a meno 1, ma il libero di Weiler-Bebb con 1″ da giocare chiudi i conti sul 95-93, dando la vittoria ai tedeschi e l’ennesima sconfitta per i russi.

KHIMKI: Shved 32, Bertans 15, McCollum 12

BAYERN: Weiler-Babb 25, Gist 19, Reynolds 17

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.