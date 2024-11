Il budget del Real Madrid per questa stagione è ASTRONOMICO

Nella recente Assemblea Generale dei Soci, il Real Madrid ha presentato le cifre chiave di tutte le divisioni, compresa la sezione basket.

Il budget della pallacanestro per la stagione 2024-25 è stato stimato in 44,5 milioni di euro, con proiezioni che si estendono a un danno finanziario annesso di 19 milioni di euro, riferisce l’insider Marc Mundet.

‼️ REIAL MADRID | Pressupost La secció de bàsquet del Reial Madrid ha projectat una despesa de 44.5 milions d'euros per aquesta temporada. El club blanc ja preveu d'entrada unes pèrdues de gairebé 19 milions d'euros per aquest curs. (18.8). Font: Informe econòmic i auditoria. pic.twitter.com/UeWTxWP9oo — Marc Mundet (@MarcMundet78) November 26, 2024

Per la stagione 2023-24, la divisione basket del Real Madrid ha generato un fatturato record di 25,1 milioni di euro. Contrastando il piano iniziale di riduzione delle spese, il costo della squadra è salito a 46,3 milioni di euro, determinando un deficit totale di 20,8 milioni di euro nell’esercizio finanziario, come ha fatto notare Mundet in un post separato su X.

Nell’edizione 2024-25 della Turkish Airlines EuroLeague, la squadra allenata da Chus Mateo si trova nella parte bassa della zona Play-In, con un record di 5-6.

Il pessimo inizio ha creato una distanza di 2 partite dalle prime 6 teste di serie che portano direttamente ai Playoff 2025 con 23 partite rimanenti nel programma a doppio turno di 34 partite. Il prossimo appuntamento, nel 12° turno della Regular Season che si svolgerà giovedì, se la vedrà con i nemici giusti del Barcelona al Palau Blaugrana.

