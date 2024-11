Quanto guadagnano i giocatori di Panathinaikos e Olympiacos?

Quest’anno le due squadre da battere, sulla carta, in EuroLega sono le due greche: Panathinaikos e Olympiacos. I primi sono campioni in carica, guidati da coach Ergin Ataman, il Pireo è invece la prima rivale non solo in patria, ma anche in Europa, e in estate ha assemblato il duo Vezenkov-Fournier. Le due squadre di Atene non sono solo fortissime in campo, la loro solidità è dovuta a importantissimi investimenti economici delle proprietà.

Eurohoops ha rivelato quanto guadagnerà ogni giocatore di Panathinaikos e Olympiacos, facendo quindi luce sul monte stipendi dei due club. Il vantaggio in questo senso lo ha l’Olympiacos, ma di poco: 19.7 milioni di euro di ingaggi totali contro i “soli” 18.5 del Panathinaikos.

Per il Pireo il giocatore più pagato è Vezenkov, con uno stipendio di 3.9 milioni di euro. Segue Evan Fournier, a 2.1 milioni. Gran parte del resto del roster oscilla poi tra 1 e 2 milioni di euro, con Moustapha Fall che per esempio prende 1.8 milioni di euro l’anno, mentre Milutinov si ferma a 1.6.

Per quanto riguarda invece il Pana, il giocatore più pagato è Kostas Sloukas con uno stipendio di quasi 2.7 milioni di euro. Il secondo classificato è Kendrick Nunn, con 2.4 milioni, e infine Juancho Hernangomez con 2 milioni di euro. Seguono Lorenzo Brown (1.9), Mathias Lessort (1.7) e Cedi Osman (1.6).

Di seguito tutti i giocatori e i relativi stipendi pubblicati da Eurohoops:

OLYMPIACOS

Player 2024-2025 salary (euros) Thomas Walkup 1,200,000 € Nigel Williams-Goss 1,100,000 € Naz Mitrou-Long 600,000 € Giannoulis Larentzakis 750,000 € Luca Vildoza 1,000,000 € Tyler Dorsey 1,500,000 € Shaquielle McKissic 650,000 € Sasha Vezenkov 3,900,000 € Kostas Papanikolaou 1,100,000 € Alec Peters 1,250,000 € Evan Fournier 2,100,000 € Moses Wright 600,000 € Moustapha Fall 1,850,000 € Nikola Milutinov 1,650,000 € Keenan Evans 500,000 € TOTAL: 19,750,000 €



PANATHINAIKOS

Player 2024-2025 salary (euro) Panagiotis Kalaitzakis 350,000 € Lorenzo Brown 1,900,000 € Dimitris Moraitis 200,000 € Kostas Sloukas 2,680,000 € Jerian Grant 1,000,000 € Kendrick Nunn 2,390,000 € Marius Grigonis 1,100,000 € Cedi Osman 1,600,000 € Alexandros Samodurov 200,000 € Ioannis Papapetrou 800,000 € Juancho Hernangomez 2,000,000 € Konstantinos Mitoglou 800,000 € Mathias Lessort 1,700,000 € Kostas Antetokounmpo 500,000 € Omer Yurtseven 1,000,000 € TOTAL: 18,520,000 €

