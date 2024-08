Il Canada resiste e chiude a punteggio pieno: Spagna eliminata

Canada – Spagna 88-85

(19-19, 30-19, 15-18, 24-29)

Il Canada vince anche la terza partita di queste Olimpiadi, 88-85 contro la Spagna, e si qualifica come prima nel suo girone. Al contrario la Spagna viene eliminata, ultima nel Gruppo A in virtù del successo della Grecia sull’Australia. Quella di oggi è quindi stata l’ultima partita in carriera di Rudy Fernandez, che aveva annunciato si sarebbe ritirato dopo i Giochi, la sua sesta Olimpiade: un record per il basket.

In avvio conduce il Canada con Gilgeous-Alexander e Brooks, arrivando sul 12-6 prima di un rientro della Spagna che passa in vantaggio l’eterno Llull: il primo periodo si conclude in parità, 19-19. Nel secondo quarto i canadesi tornano avanti, riuscendo anche ad allungare nella seconda metà della frazione: un break di 6-0 vale il +8 e un altro di 9-2 in chiusura permette alle foglie d’acero di rientrare negli spogliatoi 49-38.

Nel terzo quarto il Canada va a +14, la Spagna ripone le proprie speranze nella coppia Abrines-Llull e grazie alle triple riesce a rientrare: Juancho Hernangomez firma il -5, Murray mette fine alla penultima frazione col canestro del 64-56. Un Dario Brizuela scatenato è l’eroe spagnolo che non ti aspetti all’inizio del quarto periodo: il giocatore del Barcellona segna 9 punti in meno di 3′ e la Roja rientra di nuovo, fino al -3. RJ Barrett prende ancora una volta le redini dell’attacco canadese nel clutch: la guardia dei Raptors prima segna il canestro del +9 e poi respinge l’ennesimo rientro spagnolo con la tripla del +5 a 39” dalla fine. Pradilla accorcia a -3, SGA fa 1/2 ai liberi e Llull fa sognare la Spagna con la tripla del -1 a 3” dalla sirena. Gilgeous-Alexander torna in lunetta e non trema con un 2/2: la preghiera di Llull sul gong non viene esaudita.

Canada: Dort, Alexander-Walker 1, Gilgeous-Alexander 20, Ejim, Murray 4, Powell 9, Lyles 3, Barrett 16, Olynyk 2, Nembhard 18, Brooks 13, Birch 2.

Spagna: Brown 4, Pradilla 10, Fernandez, Lopez-Arostegui 2, Aldama 7+11 rimbalzi, Brizuela 17, Diaz, J. Hernangomez 8, W. Hernangomez 10, Garuba 2, Abrines 12, Llull 13.

Foto: FIBA