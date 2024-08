EA7 Milano, Shabazz Napier interviene per smentire la richiesta economica fatta

L’ultimo tweet di Shabazz Napier risaliva a quasi un anno fa: settembre 2023, quando l’ex playmaker dell’Olimpia Milano aveva ri-condiviso la tracklist di un album del rapper Lil Wayne. Nelle scorse ore l’americano è tornato a scrivere sul popolare social X per rispondere alle notizie sul suo futuro. Scaduto il contratto con Milano, ad oggi Napier è ancora free agent. Ieri il giornalista Andrea Calzoni aveva scritto di un dialogo riaperto con l’Olimpia, ma di richieste ancora troppo alte da parte del giocatore. Secondo quest’ultimo, Napier starebbe chiedendo uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione.

Il giocatore ha voluto spegnere queste voci, rispondendo in tono spazientito: “Io ho chiesto cosa?”. Shabazz Napier nega quindi di aver avanzato richieste così alte e chissà che nelle prossime settimane non ci possa davvero essere un nuovo riavvicinamento all’Olimpia. Milano sta ancora cercando le ultime pedine per completare il roster: sicuramente un lungo e probabilmente un altro esterno.