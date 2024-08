Torneo amichevole STELLARE a Trapani! Al PalaShark anche il Partizan di Obradovic

La Città di Trapani è pronta ad accogliere un evento storico e senza precedenti nel panorama sportivo locale: un Torneo Internazionale con il Partizan di Pre-Stagione che si terrà il 7 e l’8 settembre presso il Pala Shark. Grazie alla lungimiranza del Presidente Valerio Antonini avremo l’onore di ospitare a Trapani alcune delle squadre più importanti in Italia, in Europa e nel Mondo.

Il torneo del 7-8 settembre vedrà la partecipazione di tre prestigiose squadre: il Partizan Belgrado di coach Obradovic, i Ryukyu Golden Kings di coach Dai Oketani ed il Derthona Basket di coach De Raffaele.

Un evento di importanza epocale poiché, per la prima volta nella storia, Trapani e il Pala Shark ospiteranno una squadra di Eurolega, il Partizan Belgrado, allenata dal più rinomato e vincente allenatore d’Europa Željko Obradović. Sarà un privilegio avere anche i giapponesi del Ryukyu Golden Kings: è la prima volta che una squadra giapponese viene in Italia per un’amichevole ufficiale, un traguardo storico che sottolinea l’importanza di questo torneo nel contesto internazionale.

Il calendario delle partite è il seguente:

7 SETTEMBRE

– Ore 18:15 – Partizan Belgrado vs. Derthona Basket

– Ore 21:00 – Trapani Shark vs. Ryukyu Golden Kings

8 SETTEMBRE

– Ore 18:15 – Finale 3°/4° posto

– Ore 21:00 – Finale 1°/2° posto

L’organizzazione di questo torneo rappresenta un’occasione unica per i tifosi di vedere in azione alcune delle migliori squadre del mondo e di assistere a incontri di livello assoluto.

Questo evento non solo promuoverà lo sport a Trapani, ma favorirà l’incontro e lo scambio culturale tra squadre e tifosi di diverse nazioni.

Ecco il commento del nostro Presidente Valerio Antonini:

“Come ampiamente promesso, portiamo il nome di Trapani in giro per il mondo; Serbia, Giappone per cominciare! Ma non finisce qui! Faremo vedere a tutti cosa siamo in grado di organizzare a Trapani. Mi preme ringraziare Tortona per aver accettato il nostro invito ed aver contribuito alla formalizzazione di questo importantissimo quadrangolare”.

Fonte: ufficio stampa Trapani Shark