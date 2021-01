Il commento di James Wiseman e Marquese Chriss alla ridicola espulsione di Draymond Green

Nella notte Draymond Green ha giocato solo 17′ contro New York, prima di venire espulso per una clamorosa svista arbitrale dopo aver urlato qualcosa al compagno James Wiseman, una volgarità che gli ufficiali di gara hanno probabilmente inteso come diretta a loro stessi.

Nel post-partita sono stati due gli Warriors a commentare la decisione degli arbitri, che avrebbero ammesso a Steve Kerr di essersi sbagliati. L’altro giocatore coinvolto nella vicenda, Wiseman, ha dichiarato: “Non so perché uno degli arbitri lo abbiamo espulso, pensava probabilmente che ce l’avesse con lui mentre stava parlando con me, anche io ero confuso. È stato strano”.

Più duro invece, via social, l’infortunato Marquese Chriss, che non giocherà per il resto della stagione: “Draymond viene espulso per aver urlato a James [Wiseman, ndr]… Il suo stesso compagno, dai ragazzi, potete fare di meglio”.

Draymond gets ejected for yelling at James….his own teammate, cmon man let’s do better — Marquese Chriss (@quese) January 22, 2021

