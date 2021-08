Il commento finale di Luka Doncic alle prime Olimpiadi della sua Slovenia

Il cammino della Slovenia di Luka Doncic, entrambi alla prima esperienza alle Olimpiadi, si è concluso senza medaglia. Dopo essersi arresi solo nel finale contro la Francia, gli uomini di coach Aleksander Sekulic sono usciti sconfitti anche dalla finale 3°/4° posto contro l’Australia, guidata da un clamoroso Patty Mills.

Luka Doncic, su Twitter, ha commentato così la cavalcata alla medaglia della Slovenia, sfortunatamente chiusasi al quarto posto.

“Non è facile. Abbiamo lottato fino alla fine! È stato un grande piacere per il mio paese partecipare alla prima Olimpiade della nostra storia!!! Sono orgoglioso di questi ragazzi!”

It’s definitely not easy. We fought till the end! What a pleasure has been for my country in 1st Olympics ever for us!!! So proud of these guys! 🇸🇮🇸🇮🇸🇮❤️❤️❤️ #Brothers pic.twitter.com/kkkUqatoxr

