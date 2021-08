Team USA al “settimo cielo”: la vittoria contro il Giappone vale il settimo oro consecutivo

Hanno mancato all’appuntamento solo una volta negli ultimi 29 anni. A Barcellona, dove persero in semifinale contro l’allora “Comunità degli Stati Indipendenti”. Da lì in poi però il Team USA femminile non si è più fermato e a macinato vittorie su vittorie, ori su ori. E anche alla Saitama Arena non c’è stata storia per le padroni di casa del Giappone, finaliste con onore ma purtroppo consapevoli di sfidare uno delle compagini più forti della storia olimpica recente e passata.

È finita 90-75 per gli Stati Uniti la finale per l’oro, con i locali sotto di 10 lunghezze già nel primo quarto. Le statunitensi, con intelligenza, non hanno spremuto le energie nel secondo e nel terzo e questo è bastato per tenere staccate le avversarie di ulteriori 19 punti, irrecuperabili nell’ultimo periodo per le giapponesi. Festeggiano gli Stati Uniti, con due medaglie su due nella pallacanestro; festeggia Brittney Griner, in modalità KD con i suoi 30 punti (record olimpico in finale); festeggiano soprattutto le due veterane Sue Bird e Diana Taurasi, prime cestiste a vincere cinque ori consecutivi (il primo ad Atene 2004) a 39 e 40 anni rispettivamente. Storia riscritta ancora una volta.

photo: courtesy of fiba.basketball