Il Comune cambia le serrature, Antonini cacciato dal PalaShark

Nuovo episodio nella querelle fra la Trapani Shark di Valerio Antonini e la giunta del comune siciliano.
L’imprenditore romano ha fatto sapere che nelle scorse ore l’amministrazione avrebbe fatto cambiare le serrature dell’impianto, sbattendo fuori la società granata e tutti i ragazzi del suo settore giovanile. Un atto che (ovviamente) Antonini ha definito illegittimo, parlando di “metodi mafiosi” del sindaco Tranchida e dei tecnici comunali di settore.
Come immaginabile, il patron della Shark ha minacciato querele, deciso di impugnare l’atto e preannunciato ingenti richieste di risarcimento ai danni dell’ente. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi.
