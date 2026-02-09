antonini

Il Comune cambia le serrature, Antonini cacciato dal PalaShark

Roberto Caporilli

Nuovo episodio nella querelle fra la Trapani Shark di Valerio Antonini e la giunta del comune siciliano.

L’imprenditore romano ha fatto sapere che nelle scorse ore l’amministrazione avrebbe fatto cambiare le serrature dell’impianto, sbattendo fuori la società granata e tutti i ragazzi del suo settore giovanile. Un atto che (ovviamente) Antonini ha definito illegittimo, parlando di “metodi mafiosi” del sindaco Tranchida e dei tecnici comunali di settore.

Come immaginabile, il patron della Shark ha minacciato querele, deciso di impugnare l’atto e preannunciato ingenti richieste di risarcimento ai danni dell’ente. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi.

