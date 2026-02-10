steph curry all-star game 2025

All-Star Game, quante assenze! Anche Steph Curry non ci sarà: tutti i sostituti

L’All-Star Game di Los Angeles sicuramente non sarà quello inizialmente pianificato, a causa delle tante defezioni tra i giocatori selezionati causa infortuni. Dopo Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander, ora tra gli assenti si è aggiunto anche Steph Curry. Come dichiarato da Steve Kerr ieri notte, la superstar dei Golden State Warriors salterà le prossime due partite e anche l’All-Star Game, a causa di un infortunio al ginocchio.

La NBA ha quindi dovuto selezionare vari sostituti: Alperen Sengun per SGA, Brandon Ingram per Curry e l’aggiunta di Kawhi Leonard. La star dei Clippers non ha sostituito nessuno sulla carta, ma serviva per raggiungere il numero minimo di 16 giocatori americani convocati (divisi in due squadre da 8). Le scelte del commissioner Adam Silver ha dovuto scegliere i sostituti anche in base alla nazionalità: com’è noto, quest’anno l’All-Star Game sarà un triangolare tra tre squadre da 8 giocatori, due composte solo da statunitensi e una da stranieri.

Nei giorni scorsi anche Anthony Edwards aveva ipotizzato di dare forfait a causa di qualche acciacco, ma ad oggi non c’è alcuna comunicazione ufficiale a riguardo.

