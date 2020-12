Il comunicato del Barcellona su quanto successo negli ultimi giorni con Thomas Heurtel, che gli farà causa

Dopo i fatti di ieri sera, quando Thomas Heurtel è stato lasciato a Istanbul per “punizione” dopo che il francese aveva scelto di firmare con i rivali del Real Madrid, il Barcellona ha emesso poco fa un comunicato ufficiale sulla questione.

Questa la traduzione del comunicato:

Il Club, vista la situazione generatasi con il giocatore Thomas Heurtel, vuole fare chiarezza sui seguenti punti: 1. Domenica, giorno in cui la squadra ha affrontato lo Joventut de Badalona, ​​la Società e il giocatore hanno deciso che il giocatore non avrebbe dovuto giocare la partita per evitare un possibile infortunio, dato un imminente accordo di risoluzione del contratto reciproco. 2. Lunedì il Club ha permesso al giocatore, che non è stato convocato per la partita contro Anadolu Efes, di viaggiare con la squadra a Istanbul per risolvere il suo futuro professionale, come lui e il suo rappresentante hanno chiesto. 3. Martedì il giocatore ha chiesto al club il permesso di fare una vita parallela alla squadra durante questa trasferta e di poter risolvere il suo futuro professionale. 4. Martedì a mezzogiorno, il Club e l’agente del giocatore interrompono la trattativa e iniziano a parlare. Data la situazione generata da questa interruzione nelle trattative, e non essendo sotto la disciplina della squadra in questa partita, si decide che il giocatore non tornerà nel gruppo. Il giocatore non è stato comunque abbandonato e gli sono state fornite tutte le agevolazioni – notte in albergo, regolare biglietto aereo e tutta la documentazione pertinente – per poter viaggiare e rientrare a Barcellona il giorno successivo. 5. Infine, il Club desidera comunicare che Thomas Heurtel continua ad avere un contratto in vigore con l’FC Barcelona, ​​in attesa di poter risolvere il suo futuro nei prossimi giorni.

Il giocatore, in seguito a quanto accaduto, ha deciso di procedere per vie legali e farà causa al Barcellona, come riportato da Nikos Varlas. Heurtel gioca nel Barça dal 2017.

The tension between Barcelona and Heurtel will be resolved in court. The player intends to take legal action against the club — Varlas Nikos (@nikosvarlas) December 23, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.