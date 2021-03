Il Covid fa saltare la partita tra Oregon e VCU: i Ducks avanzano a tavolino

Il Covid-19 è purtroppo arrivato anche al Torneo NCAA: la partita in programma oggi tra Oregon e VCU, valida per il primo turno, è stata annullata a causa di alcune positività nel roster di Virginia Commonwealth.

Oregon avanza dunque al secondo turno “a tavolino”, dove affronterà la vincente di Iowa-Grand Canyon.

BREAKING: Oregon vs. VCU has been declared a no-contest due to COVID protocols with VCU, per the NCAA. Oregon advances to the second round.

— Jeff Borzello (@jeffborzello) March 20, 2021