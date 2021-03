Montrezl Harrell accusa Solomon Hill per l’infortunio alla caviglia di LeBron

C’è stato spazio anche per le polemiche dopo la partita di stasera tra Lakers e Hawks, in particolare Montrezl Harrell, commentando l’infortunio alla caviglia di LeBron James, ha esplicitamente accusato Solomon Hill di averglielo procurato intenzionalmente. Il lungo giallo-viola ha definito l’azione di Hill “non una giocata di basket”, alludendo al fatto che sia stato scorretto gettarsi in quel modo a terra.

Montrezl Harrell said he didn't feel like Solomon Hill's dive at LeBron "was a basketball-type play. I really don’t feel like it was a loose ball…He had to go thru his legs to get the ball…I don’t feel like he tried to do it, but those are the things that you should look at."

— michael corvo (@_michaelcorvo_) March 20, 2021