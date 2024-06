Il derby di Belgrado SOSPESO e RIMANDATO dopo gli ennesimi disordini

Stella Rossa contro Partizan Belgrado non è mai una partita semplice, non lo è stata nemmeno stasera che andava in scena Gara-2 delle finali del campionato serbo che avrebbe potuto incoronare i biancorossi come campioni. Il match è stato sospeso in un primo momento nel terzo quarto, quando i tifosi di casa del Partizan hanno iniziato ad intonare cori contro il presidente della Stella Rossa, Nebojsa Covic, e la sua famiglia. Uros Trifunovic ha preso il microfono in mano per provare a calmare i propri tifosi, ma non è servito. Alcuni membri del club biancorosso hanno dovuto lasciare la Stark Arena e alla fine anche i tre arbitri sono usciti dal campo.

Utakmica u Beogradskoj areni je prekinuta. Igrači Crvene zvezde napustili su parket, nakon što je na teren uletelo nekoliko predmeta. Tome je prethodilo vređanje porodice Nebojše Čovića, zbog čega je utakmica prvobitno prekinuta. Čekamo rasplet. pic.twitter.com/VwExeEAkKP — B92 Sport (@b92sport) June 5, 2024

Изрежирани хаос се наставља! 🤡 Након бруталних вређања Жељка и Савића која су се толерисала, судије су наложиле да се хала испразни! Режимска кучка и њена легенда 🐩 демонстрирају како они замишљају своју лигу… 🔴⚪️🤡🎪 #lazniklub pic.twitter.com/XF4xkHPGc5 — Partizan.net (@PartizanNet) June 5, 2024

Per oltre mezz’ora la situazione è rimasta questa, con gli arbitri che hanno anche pensato di proseguire l’incontro dopo aver fatto uscire tutti gli spettatori dal palazzetto. Una soluzione già praticata in passato, ma non stavolta perché il Partizan si è rifiutato di proseguire il match senza il proprio pubblico. Alla fine quindi la partita è stata sospesa definitivamente, con il risultato di 57-45 in favore dei bianconeri. Si riprenderà giovedì, forse in un palazzetto a porte chiuse per evitare ulteriori problemi. Al momento la Stella Rossa, che ha già vinto la Lega Adriatica per 3-0 proprio contro il Partizan, guida la serie 1-0. Un’altra vittoria le assegnerebbe il titolo, altrimenti si andrà alla decisiva Gara-3.