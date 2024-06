La Virtus Roma 1960 vola in Serie B Nazionale

La Virtus Roma 1960 ha vinto il campionato di Serie B Interregionale.

La giovane società capitolina, creata per rinverdire i fasti della scomparsa Virtus Roma, approda per la prima volta in una categoria nazionale.

Lo fa grazie al 2-0 in finale sulla Loreto Pesaro e nello specifico con il 67-71 che ha regalato ai capitolini il punto decisivo nella serie. Lo fa con un roster composto per 8/10 da romani, lo fa al termine di una stagione che ha visto il grande pubblico di Roma riavvicinarsi alla pallacanestro.

Un vero e proprio crescendo per la società del patron Maurizio Zoffoli che ha creduto in questo progetto, partito nel 2020 dal cuore di Roma, il Centro Sportivo Pio XI, a due passi da San Pietro, dove la squadra ha giocato gran parte delle sue partite. La crescita dell’entusiasmo, però, ha spinto verso la vera casa della pallacanestro romana, il Pala Tiziano, dove la Virtus 1960 ha fatto registrare numeri di pubblico pazzeschi. Fino al sold out che ha spinto i ragazzi di Alessandro Tonolli in gara 1 così come aveva fatto nella “bella” da record che ha significato la vittoria della semifinale contro un’altra Pesaro, la Bramante.

Dal prossimo anno la B Nazionale insieme a un’altra realtà cittadina, la Luiss, retrocessa dalla Serie A2.

Foto: Gennaro Masi – Virtus Roma 1960