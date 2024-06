EA7 Milano, Messina: “Vogliamo confermare Melli”, lui glissa

Alla vigilia dell’inizio delle finali scudetto tiene banco la questione del futuro di Nicolò Melli. Il capitano dell’Olimpia EA7 Milano andrà in scadenza di contratto nelle prossime settimane e potrà dunque firmare con qualunque squadra. Nelle scorse settimane si è parlato di una certa distanza fra le richieste economiche del giocatore azzurro e l’offerta della società meneghina. Questo ha alimentato le voci che accostavano Melli al Partizan Belgrado (nei mesi scorsi), poi al Fenerbahce e infine addirittura a Trapani.

Questa mattina Ettore Messina, allenatore e presidente dell’Olimpia, su La Gazzetta dello Sport ha confermato la volontà del club di tenere Melli, in un certo senso scaricando sul giocatore e i suoi agenti la “responsabilità” dell’accordo non ancora trovato.

Fin da Ottobre Melli e il suo procuratore sono informati del fatto che la proprietà, la società e l’allenatore vogliono che resti. Questa volontà non è cambiata nel corso dei mesi. Mi auguro che non ci saranno problemi per il suo rinnovo.

Anche Melli, in un’intervista a Sport Mediaset, ha commentato le voci, di fatto rimandando i discorsi al termine della stagione.

Fa parte del gioco, penso sia la quinta volta nella mia carriera che arrivo alla scadenza di un contratto. Non leggo le notizie che circolano perché so che spesso si scrivono cose false. Ovviamente ci sono amici e compagni che mi parlano delle notizie che escono. A me scappa da ridere. In questo momento sono concentrato solamente sulla serie con la Virtus, sul cercare di ribaltare il fattore campo e vincere lo Scudetto. Al resto ci penseremo dopo.