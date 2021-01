Il divertente commento di Mo Bamba alla trade dei Nets per James Harden

Tra i tanti giocatori che sui social, nelle ultime ore, hanno commentato la trade che ieri nella serata italiana ha portato James Harden ai Brooklyn Nets, spicca quello di Mo Bamba. Il centro degli Orlando Magic, da circa una settimana tornato in campo dopo aver sofferto dalle conseguenze del Covid-19 avuto a maggio, ha scritto su Twitter:

I think it goes without saying that you can’t pick Brooklyn in 2k no more 🥲

— Mo Bamba (@TheRealMoBamba) January 13, 2021