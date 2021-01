Dinamo Sassari, sempre più vicina la firma di Ethan Happ

Dopo il trasferimento di Justin Tillman in Turchia, la Dinamo Sassari è sempre più vicina al suo sostituto: salvo sorprese, sarà l’americano Ethan Happ, che gioca dalla scorsa estate alla Fortitudo Bologna ed è attualmente infortunato al gomito e out da circa un mese.

Happ era stato il crack del campionato l’anno scorso, quando indossava la maglia di Cremona: in questa stagione non è andata così bene, ma il lungo sta comunque mantenendo 13.6 punti e 9.0 rimbalzi di media in campionato. Secondo L’Unione Sarda, Happ sarebbe arrivato in queste ore a Sassari per sostenere le visite mediche: sarebbe quindi solo questione di ore per poterlo considerare il nuovo centro della Dinamo.

Foto: Basketball Champions League

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.