Il dominio di Victor Wembanyama è iniziato già alla prima giornata

In estate Victor Wembanyama, futura probabile prima chiamata al Draft NBA 2023, è passato dall’Asvel Villeurbanne al Metropolitans 92. Un passo indietro se si guarda alla competitività della squadra, visto che l’Asvel è l’unica francese a disputare l’EuroLega, ma un passo in avanti in termini di spazio. E Wembanyama ha subito brillato nella prima ufficiale in stagione, in campionato contro il Gravelines-Dunkerque.

Wembanyama, che è un classe 2004, ha chiuso con 23 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate, mostrando tutto il suo potenziale. Sfortunatamente il Metropolitans 92, che disputerà l’EuroCup questa stagione, non è riuscito a vincere e alla fine si è arreso 85-73, ma il centro francese ha subito fatto una grandissima impressione sugli scout americani.

Victor Wembanyama looked like the No. 1 pick in the draft with a 23 point, 10 rebound, 3 block performance in his French season opener, including several jaw-dropping plays. Such a smooth, fluid mover at 7’5. pic.twitter.com/T7SKKZzeeB

— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 23, 2022