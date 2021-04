Prosegue la divertente saga tra Anthony Edwards e Alex Rodriguez, leggenda MLB e nuovo co-proprietario dei Minnesota Timberwolves. Tutto era partito poco più di una settimana fa, quando il rookie aveva candidamente dichiarato di non conoscere Rodriguez, nonostante sia uno dei più famosi sportivi americani. L’ex giocatore di baseball aveva risposto amichevolmente ad Edwards con una storia su Instagram, ma ora c’è un terzo atto della vicenda.

Anthony Edwards è stato intervistato da GQ e, tra le altre cose, gli è stato chiesto delle recenti dichiarazioni sul nuovo owner. La conversazione si è rapidamente spostata sulla situazione sentimentale di Rodriguez, che ha recentemente rotto con Jennifer Lopez, sua fidanzata dal 2017 e con la quale si sarebbe dovuto sposare.

Non hai mai visto partite o highlights per verificare chi fosse Rodriguez con i tuoi occhi? Nah, non ne ho guardati, nah. So che sta con J-Lo, però! Non ci sta. Come? Erano fidanzati, ma si sono appena lasciati. Dannazione! Sembri molto scontento. Sarà il proprietario della mia squadra. Voglio che sia felice. Pensi che sarebbe più felice insieme a J-Lo? Di certo!

In poche righe tutta la semplicità di Edwards, prima chiamata assoluta al Draft 2020 e tra i candidati al Rookie of the Year di questa stagione. Il giocatore non è nuovo ad uscite strambe ed esilaranti, anche prima della vicenda-Rodriguez. Prima dell’inizio della stagione, ad esempio, aveva dichiarato di non seguire il basket, anzi di non riuscire nemmeno a guardarlo il televisione.

In questa stagione, Edwards sta mantenendo 18.1 punti di media con i Minnesota Timberwolves.

