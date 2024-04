Il Fenerbahçe fa saltare subito il fattore campo: Monaco battuto all’OT

Come accaduto ieri nella serie tra Panathinaikos e Maccabi Tel-Aviv, anche nella prima partita di oggi salta il fattore campo. In Gara-1 dei Playoff di EuroLega il Fenerbahçe di Jasikevicius espugna il campo dell’AS Monaco dopo un tempo supplementare, vincendo 91-95.

Dopo un primo quarto dominato dai francesi, il Fener è tornato in partita nel terzo periodo, con un parziale di 8-0 concluso da una tripla di Hayes-Davis per il -2. Jordan Loyd ha provato a caricarsi i monegaschi sulle spalle, ma gli ospiti non hanno mollato di un centimetro e con Calathes sono arrivati al 30′ sotto solo di 1 punto. Ancora il greco ha firmato il vantaggio del Fener in avvio di quarto quarto, è seguito però un parziale di 9-0 da parte del Monaco che è sembrato indirizzare la gara dalla parte dei padroni di casa. Sul 74-65 a meno di 5′ dal termine della gara, dopo due liberi di Hayes-Davis, Dorsey ha infilato due triple consecutive che hanno rimesso tutto in discussione in un amen. È stato ancora Calathes a segnare i punti del vantaggio turco con 2′ sul cronometro, mentre Hayes-Davis convertendo un gioco da tre punti ha portato i suoi a +4. Sono infine stati i liberi di Diallo e Calathes nel finale a fissare la parità a quota 81, l’errore di Mike James ha quindi portato all’OT.

Al supplementare, con Calathes e Hayes-Davis ancora protagonisti, il Fener si è dimostrato più lucido volando addirittura sul +8 grazie a una tripla di Sestina. Nel finale inutili i tentativi di James e Okobo, Gara-1 è dei gialloblu.

AS Monaco: Okobo 19, James 16, Loyd 16, Motiejunas 12.

Fenerbahçe: Hayes-Davis 19, Calathes 17, Sestina 16, Dorsey 13.