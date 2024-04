L’Olympiacos non trema nel finale ed espugna subito Barcellona in Gara-1

Gara-1 tra FC Barcellona e Olympiacos è stata la terza su quattro di questi Playoff di EuroLega a terminare con un upset. I greci vincono al Palablaugrana 75-77 una partita a tratti controllata meglio di quanto dica il risultato finale.

L’Olympiacos è partito subito 4-11 in avvio, con Fall autore dei primi 6 punti della partita: i blaugrana sono tornati a contatto grazie al duo Laprovittola-Parker, ma a fine primo quarto il risultato era comunque di 18-19. Nel secondo quarto gli ospiti hanno creato un importante divario, merito di un parziale di 2-12 nel finale di primo tempo che ha portato il Pireo sul +10. Nel terzo periodo si sono messi in proprio McKissic e Williams-Goss, con gli ospiti a +13 prima di un timido rientro del Barça fino al 54-61 al 30′. Da Silva ed Hernangomez hanno spaventato l’Olympiacos in avvio di ultimo quarto, segnando i punti del -3. Laprovittola ha però commesso fallo su tiro da tre su Canaan, spalancando la porta ad un nuovo piccolo parziale ospite per il +10 a meno di 6′ dal termine. Nel finale Canaan, Milutinov e i liberi di Larentzakis hanno mantenuto il Barcellona a distanza, anche se i blaugrana con Parker sulla sirena sono riusciti a trovare il -1 che però non cambia la storia. L’Olympicos si prende Gara-1.

Barcellona: Parker 13, Hernangomez 13, Abrines 11, Rubio 10+7 assist.

Olympiacos: Williams-Goss 15, Canaan 14, Petrusev 12, Fall 11.