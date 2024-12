Mathias Lessort condivide un messaggio ISPIRAZIONALE dopo l’infortunio

Il centro del Panathinaikos AKTOR Atene, Mathias Lessort, ha subito una frattura del perone e sarà costretto a rimanere fermo per circa quattro mesi.

L’infortunio è avvenuto durante la partita del 17° turno di EuroLeague contro il Baskonia Vitoria-Gasteiz, lasciando gli spettatori sotto shock, tanto che nove persone sono svenute sugli spalti dell’OAKA.

Nonostante la gravità dell’infortunio, Mathias Lessort rimane ottimista, condividendo un messaggio su X:

“Ciò che non ti uccide, ti rende più forte!”, ha twittato. “Grazie per tutti i messaggi e le preghiere. Vi voglio bene! Tornerò più forte che mai”.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 19, 2024