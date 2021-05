Il Fenerbahçe saluta Cecilia Zandalasini: sarà ritorno in Italia?

Dopo tre stagioni, l’ultima col raggiungimento della finale di Euroleague, Cecilia Zandalasini lascia ufficialmente il Fenerbahçe. La giocatrice azzurra non rinnoverà il suo contratto col club turco, che nelle scorse ore l’ha salutata e ringraziata sui propri social.

3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten İtalyan oyuncumuz Cecilia Zandalasini ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bir gün yeniden görüşmek dileğiyle. Grazie, @ceciznd! 🙏 pic.twitter.com/RccexTYcZ0 — Fenerbahçe Öznur Kablo 🏆 (@fbkadinbasket) May 18, 2021

Ora per Zandalasini si apre una free agency molto interessante. Per lei potrebbe esserci all’orizzonte un ritorno in Italia, visto il forte interesse della Virtus Bologna. La classe 1996 ha già giocato nel campionato italiano ad inizio carriera, crescendo nella GEAS e “esplodendo” a Schio, dove ha vinto 3 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia. Nell’ultima stagione, in Euroleague, Zandalasini ha segnato 8.9 punti di media con il Fenerbahçe.

