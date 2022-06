Il founder di Nike vuole acquistare i Portland Trail Blazers

Nelle passate ore era emersa la notizia che il founder di Nike, Phil Knight, e il co-proprietario dei Los Angeles Dodgers, Alan Smolinisky, avevano fatto un’offerta per acquistare i Portland Trail Blazers ma, per il momento, il tutto è fermo.

Meno di tre ore dopo che sono emerse notizie su un’offerta da 2 miliardi di dollari per l’acquisto della franchigia, i Blazers hanno rilasciato una dichiarazione ai giornalisti indicando che la franchigia non è assolutamente in vendita.

Tuttavia, il team ha anche riconosciuto che Knight e Smolinisky, così come altri potenziali acquirenti, sono stati in contatto con il Paul Allen Trust e l’ufficio della lega per una potenziale vendita.

Phil Knight and Alan Smolinisky have been engaging on the purchase bid with the Paul Allen Trust and league office, sources said. Other prospective groups have done the same, too. The Blazers say they're not for sale, but Knight and Smolinisky are expected to continue pursuit. https://t.co/ZRJSrbQBov

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2022