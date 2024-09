Il futuro di Isaiah Thomas sarà ancora in NBA? Ecco il suo pensiero

Isaiah Thomas ha battuto i pronostici nel corso della sua carriera NBA, dimostrando costantemente che i dubbiosi si sbagliavano, e non ha intenzione di lasciare che l’età o gli infortuni si frappongano ai suoi sogni di un ennesimo ritorno, come riporta Dylan Ackerman di Cronkite News.

A 35 anni, l’ex guardia All-Star rimane determinato e qualche giorno fa ha partecipato agli allenamenti con i Sacramento Kings. Durante una recente apparizione allo ZekeEnd Tournament di Tacoma, Washington, dove si è unito a molte altre stelle dell’NBA, Thomas ha parlato della spinta interiore e della passione che lo tengono motivato a proseguire la sua carriera nonostante le sfide.

“Mi piace il processo, ma so contro cosa sto combattendo”, ha detto Thomas. “Lo capisco, ma ho combattuto la stessa battaglia per tutta la vita. Per me è una cosa normale. È solo un’altra tappa che devo superare. Voglio giocare ancora 2 o 3 anni e poi concentrarmi sui miei figli. Questo è l’obiettivo finale e continueremo a lottare fino alla fine”.

Isaiah Thomas Discusses Desire For Another NBA Comeback https://t.co/rbxQcoQPM0 pic.twitter.com/iQMSj8UiJZ — Hoops Rumors (@HoopsRumors) September 15, 2024

In passato si era parlato di un suo possibile approdo in NBA ma crediamo che Isaiah Thomas non voglia altro che l’NBA.

Leggi anche: Un insider NBA parla del piano di addio al basket di LeBron James