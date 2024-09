Gilbert Arenas fa un pronostico CLAMOROSO sulla prossima stagione di Luka Doncic

Luka Doncic è uno dei migliori dieci giocatori dell’NBA ed è reduce da un’altra stagione sensazionale con i Dallas Mavericks. L’anno scorso ha chiuso con medie di 33,9 punti, 9,2 rimbalzi, 9,8 assist e 1,4 rubate a gara, tirando con il 48,7% dal campo e il 38,2% da tre punti in 70 partite. Recentemente, l’ex All-Star NBA, Gilbert Arenas, ha fatto una previsione azzardata su Luka Doncic (via Gil’s Arena).

“Sarei sorpreso se non chiudesse in tripla doppia di media. Se avevi una media di assist così alta con quello che avevi, e ora hai un ragazzo che è un catch-and-shoot. Questa volta alcuni degli assist arriveranno senza alcuno sforzo. Dovrebbe avere una media di triple-doppie. Probabilmente sarà il candidato numero uno per l’MVP. Farà qualcosa che non succedeva da qualche anno, ovvero una tripla-doppia di media”.

Luka will average a Triple Double pic.twitter.com/bWhLtC0QXg — Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) September 14, 2024

Doncic ci è andato molto vicino la scorsa stagione, visto che gli mancava meno di un assist e un rimbalzo a partita per raggiungere questo traguardo. Russell Westbrook è stato l’ultimo giocatore a raggiungere una media di triple-doppie (Washington Wizards, 2021).

Stiamo a vedere se la previsione di Gilbert Arenas su Luka Doncic si rivelerà corretta oppure no.

