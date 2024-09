Un insider NBA parla del piano di addio al basket di LeBron James

I Los Angeles Lakers hanno aspirazioni di titolo, come ha fatto intendere Jeanie Buss, grazie alla superstar LeBron James, che compirà 40 anni a dicembre e sta entrando nella sua 22esima stagione nella massima lega di basket al mondo. Tuttavia, nel mondo NBA c’è chi ha detto che la stella dei Lakers, LeBron James, dovrebbe ritirarsi: Dave McMenamin, analista di ESPN, ha parlato di ciò che vede accadere a questo proposito.

Non c’è dubbio che la frase “padre tempo” sia reale nell’NBA, dove è stata imbattuta con tutti i giocatori NBA che invecchiano, ma James è diverso: ha giocato a un livello d’élite anche in un momento della sua carriera in cui sarebbe dovuto avvenire un forte declino.

Quando Malika Andrews ha chiesto quali potrebbero essere le ripercussioni per James se i Lakers dovessero deludere la stagione, McMenamin ha escluso la possibilità che il 39enne si ritiri dopo la stagione senza un annuncio preventivo.

“LeBron ha firmato quest’estate un’estensione in cui ha solo un anno garantito”, ha detto McMenamin. “Ma non inizierei a pensare che questo sia il momento, in cui il tempo sta per scadere, in cui lascerebbe i Lakers e si ritirerebbe perché hanno avuto problemi durante la stagione. Avrà i suoi tempi. E penso che quando sarà la marcia finale di LeBron, forse l’ultima marcia piuttosto che l’ultimo ballo, lo sapremo tutti. Lo sapremo tutti e sarà un evento televisivo imperdibile. Sarà il tour di LeBron che si snoderà per le 28 città dell’NBA, culminando con un farewell tour pazzesco!”.

"He's going to be on his own timeline. And I think when it's the final march of LeBron, perhaps final March rather than Last Dance, we're all going to know."

