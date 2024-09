Joel Embiid giura amore eterno ai Philadelphia 76ers: IMPORTANTISSIMO rinnovo

I Philadelphia 76ers e Joel Embiid si sono accordati per un’estensione contrattuale di tre anni e 192,9 milioni di dollari. Embiid, nonostante le turbolenze del suo periodo a Philadelphia, sembra destinato a diventare un Sixer a vita.

L’estensione che Embiid ha messo nero su bianco si aggiungerà agli ultimi due anni del suo attuale contratto, che gli frutterà 51,4 milioni di dollari nella prossima stagione e 55,2 in quella successiva, secondo l’insider del front office di ESPN, Bobby Marks. Joel Embiid ha una player option con i Philadelphia 76ers per la stagione 2028-29, l’ultimo anno di questa nuova estensione. A quel punto, la speranza dell’MVP e della squadra è di avere una bandiera del campionato da mostrare.

Here is the breakdown of the Joel Embiid extension Embiid now has $299.5M in salary over the next 5 years pic.twitter.com/Fzvq8g5dNi — Bobby Marks (@BobbyMarks42) September 20, 2024

“Ho iniziato a essere un Sixer e voglio rimanere qui per il resto della mia carriera. Non avevo idea, quando sono stato scelto come ragazzo camerunense di 20 anni, di quanto fossi fortunato ad essere a Philadelphia”, ha dichiarato Embiid nel comunicato ufficiale della squadra. “Attraverso tutti gli alti e bassi, questa città e i tifosi sono stati tutto, e sono così grato per come mi hanno accolto. Voglio ringraziare i soci dirigenti Josh Harris e David Blitzer e tutta l’organizzazione. Philadelphia è casa ed è ora di portare a questa comunità un titolo NBA”.

Embiid ha 30 anni e ha appena giocato il minor numero di partite in una stagione, 39 partite totali, dal suo anno da rookie. L’energia positiva che circondava questo affare potrebbe svanire di fronte alla possibilità, se non all’inevitabilità, di un infortunio. Ma per Philly non c’era altra strada da percorrere se non quella di trattenere la propria superstar nazionale. Prolungare il giocatore di basket probabilmente migliore del pianeta è una decisione facile, anche se sarà più difficile da gestire in futuro.