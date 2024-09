La particolare “svolta mistica” di Scottie Pippen sui social

In questi giorni Scottie Pippen sta manifestando una sorta di “svolta mistica” sui social.

L’ex Bulls sta scrivendo una serie di frasi molto profonde su X. Una di queste riguarda il valore troppo alto che la società odierna dà al denaro.

Invecchiando ti rendi conto che un orologio da 30mila dollari segna la stessa ora di uno che ne costa 30. Ti accorgi che un portafogli di Gucci e uno comprato da Target possono contenere gli stessi soldi. E che la solitudine è la stessa in una casa che costa 10 milioni e in una che ne vale 100mila. Una Ford ti fa fare lo stesso tragitto di una Bentley. La vera felicità non sta nelle cose materiali, deriva dall’amore e dalle risate delle persone che amiamo. Dobbiamo restare umili perché le fosse scavate nel terreno hanno tutte le stesse misure.

As you get older, you’ll realize that a $30,000 watch and a $30 watch both tell the same time.

A Gucci wallet and a Target wallet hold the same amount of money.

A $10,000,000 house and a $100,000 house host the same loneliness.

A Ford will also drive you as far as a Bentley.… pic.twitter.com/PPVEz6TIrt

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) September 16, 2024