Il miglior quintetto di sempre dei San Antonio Spurs

I San Antonio Spurs giocano in NBA dal 1976, eppure il miglior quintetto di sempre dei texani è dominato da giocatori che hanno vestito in nero-argento a cavallo del nuovo millennio. La ragione è che il primo titolo degli Spurs è arrivato nel 1999, dando vita a una dinastia estremamente vincente ma che, nell’ordine delle cose, è relativamente giovane.

PG: Tony Parker, dal 2001 al 2018

Il portatore di palla nel quintetto ideale degli Spurs non può che essere l’asso francese, un fenomeno che ha spesso messo da parte l’ego per mettersi al servizio della squadra e aiutare San Antonio ad affermarsi come una delle realtà più continue e vincenti degli anni 2000. Nonostante le battaglie con Popovich per ottenere più minutaggio, Parker vanta sei stagioni con 18+ punti e 5+ assist a partita, che gli sono valse altrettante convocazioni all’All-Star Game. E che nessuno provi a istillare il dubbio che la coesistenza con gli altri membri del quintetto possa rappresentare un problema…

G: Manu Ginobili, dal 2002 al 2018

Come tributo all’imprevedibilità e alla bellezza della pallacanestro abbiamo deciso di assegnare a Manu Ginobili il ruolo di guardia titolare in questo quintetto dei sogni; a lui che è partito in quintetto giusto nel 33% delle partite giocate e a cui solo il genio stratega e visionario di coach Pop poteva richiedere di entrare a partita in corso. Al pari di Parker e Duncan, Ginobili è un’icona degli Spurs e la sua fantasia e le sue magie vanno a completare alla perfezione un quintetto che fa dell’ordine e della solidità la propria forza.

SF: George Gervin, dal 1976 al 1985

George Gervin è probabilmente il miglior realizzatore ad aver mai vestito la maglia dei San Antonio Spurs. Nelle sue nove stagioni in Texas, The Iceman ha segnato quasi 30 punti di media (!!), vincendo il titolo di miglior marcatore NBA in ben quattro occasioni. Ai suoi tempi Gervin è riuscito a trascinare gli Spurs fino alle finali di conference, salvo poi arrendersi per due volte ai Lakers dello showtime, ma provate ad immaginarlo come terminale dei passaggi creativi di Parker e Ginobili, con Robinson e Duncan a coprirgli le spalle: rematch?

PF: Tim Duncan, dal 1997 al 2016

Capitano e anima degli Speroni, Duncan incarna alla perfezione lo stile discreto, ordinato e concreto che ha reso la franchigia del Texas un’istituzione del basket contemporaneo. Pochi giocatori hanno vinto tanto quanto il lungo caribico, che è stato la punta di diamante di ogni iterazione vincente di San Antonio: dal primo anello al fianco di Robinson ai titoli vinti come faro dei Big-Three. Inoltre, Duncan è stato forse uno dei giocatori più longevi della storia: si è ritirato a 39 anni (19 stagioni) dando l’impressione che avrebbe potuto tranquillamente continuare per altre due o tre stagioni, se l’avesse desiderato.

C: David Robinson, dal 1990 al 2003

Con l’aggiunta dell’Ammiraglio sotto il tabellone anche nel quintetto ideale si riforma la coppia di lunghi che ha fatto le fortune dei texani nel 1999, regalando loro il primo titolo della storia. Così come lo storico compagno di reparto, Robinson ha basato la propria carriera ricca di successi sulla solidità e la costanza, oltre a una tenacia difensiva che le tre stoppate di media in carriera e il premio di DPOY del 1992 riassumono solo in parte. Provate a immaginare (o a ricordare, a seconda della vostra età) quanto fosse difficile segnare davanti ad una coppia di questa portata.

Honourable mention / 6° uomo: Alvin Robertson, dal 1984 al 1989

