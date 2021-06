Il “milanese” Mike Hall non ha preso bene il commento di Shaun Stonerook

Mike Hall, che si professa grandissimo tifoso dell’Olimpia Milano, non ha preso bene le parole di Shaun Stonerook, ex storico capitano della Montepaschi Siena dei tempi d’oro.

“Ma che problemi hai?”.

What’s your damn problem man??? — MH7 (@_Michaelinho) June 11, 2021

Naturalmente nessun tifoso di Milano ha vissuto un felice venerdì sera perché perdere 4 a 0 contro i rivali storici della Virtus Bologna non piace a nessuno, soprattutto dopo essere arrivati terzi in Europa. Mike Hall, che ha anche vestito la maglia dell’Olimpia Milano, non ha però potuto apprezzare queste parole e ha risposto in malo modo all’ex avversario di mille battaglie in Europa.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.