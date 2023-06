Malone non riesce a contenersi: “Sapete che Jokic non ha vinto il terzo MVP?”

Dire che questa notte coach Mike Malone si è goduto la parata del titolo dei Denver Nuggets di Nikola Jokic sarebbe un eufemismo a questo punto. Il coach veterano ha appena vinto il suo primo campionato NBA e lo ha celebrato esattamente come ti aspetteresti.

Ci sono stati più di alcuni momenti memorabili di Mike Malone dalla parata storica. Un altro che si è distinto è stato il 51enne che ha attaccato selvaggiamente a chiunque abbia scelto di non votare Nikola Jokic come miglior giocatore di questa stagione:

“Ragazzi, sapete che Jokic non ha vinto il terzo MVP consecutivo perché gli elettori non volevano votare per lui?”.

