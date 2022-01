Il no-vax Robert Johnson emigra: giocherà nel campionato polacco

Con la decisione della FIP di non consentire a Robert Johnson, e più in generale a tutti i suoi colleghi non vaccinati, di scendere in campo in A2, è terminata l’avventura dell’americano a Cantù. Johnson ha quindi lasciato il campionato italiano e poco fa è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Legia Kosz, in Polonia.

Johnson ha mantenuto 19.7 punti di media nei suoi mesi a Cantù, optando però per non vaccinarsi nonostante le pressioni. Proprio in Polonia l’americano aveva iniziato la sua carriera europea nel 2019.