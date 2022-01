Sonny Weems è stato vittima di insulti razzisti in Cina

Sonny Weems è stato per qualche anno un buon giocatore di rotazione in NBA, prima di trasferirsi in Europa e fare davvero la differenza. Oggi l’americano ha 35 anni e dal 2017 gioca in Cina, dal 2018 con continuità ai Guangdong Southern Tigers. Weems è uno dei migliori giocatori della CBA, il campionato cinese, ma in questi giorni è stato vittima di insulti razzisti da parte di alcuni imbarazzanti tifosi locali.

Durante la partita di qualche giorno fa contro i Liaoning Flying Tigers, Weems è stato coinvolto in uno scontro fisico col lungo cinese Han Dejun. Entrambi sono stati espulsi, ma l’episodio ha aizzato qualche imbecille. Quando Weems nelle scorse ore e è sceso dal pullman della squadra, arrivato al palazzetto per la gara contro Fujian, alcuni ragazzi presenti lo hanno ripetutamente apostrofato con la N-word. La CBA ha emesso un comunicato stampa sull’accaduto, condannando ogni forma di razzismo.

Another view of altercation. Sonny Weems is a good guy and from what I can tell well-liked by fans and players within the league. Always been respectful of the culture and players here. Driving force that led Guangdong to 3 straight titles last 3 seasons pic.twitter.com/2wcpcOlyT4

— Matt Parker (@hunansoninlaw) January 14, 2022