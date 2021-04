Il Pana non ha nulla da chiedere, lo Zalgiris chiude con una vittoria la stagione

ZALGIRIS KAUNAS – PANATHINAIKOS 93-78

(27-14; 25-33; 22-13; 19-18)

Nella gara conclusiva di due grandi deluse di questa stagione di Eurolega, è lo Zalgiris Kaunas ad avere la meglio sconfiggendo il Panathinaikos, che termina mestamente la sua stagione nei bassifondi come raramente era accaduto negli ultimi anni. In quella che è poco più che un’amichevole, sono le prestazioni di Walkup e Lekavicius a far la differenza per i lituani, capaci di ammazzare la gara tra terzo e quarto periodo, dopo un primo tempo a strappi dove comunque lo Zalgiris era stato capace di chiudere avanti 52-47 nonostante un secondo quarto da 33 punti per i verdi di Grecia. Mano calda per Nedovic, ma non basta anche perchè il resto della squadra viene continuamente sopraffatto dalle folate dei padroni di casa. Il finale recita la vittoria dello Zalgiris per 93-78, con la speranza che l’anno prossimo entrambe possano togliersi più soddisfazioni rispetto all’annata trascorsa.

ZALGIRIS: Lekavicius 20, Walkup 18, Jokubaitis 10

PANA: Nedovic 17, Bentil 13, Papapetrou 9

